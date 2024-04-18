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«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги, чтобы лучше подготовиться к игре с «Баварией» — COPE

«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги, чтобы лучше подготовиться к игре с «Баварией» — COPE
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Мадридский «Реал» намерен просить Ла Лигу о переносе матча 33-го тура с «Реалом Сосьедад» с 27 апреля на 26 число для того, чтобы лучше подготовиться к первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 30 апреля. Об этом сообщает COPE.

Испания - Примера . 33-й тур
27 апреля 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в стане «сливочных» надеются, что Ла Лига прислушается к их просьбе.

Напомним, планируется, что матч «Реал Сосьедад» — «Реал» пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Первый матч с «Баварией» будет сыгран на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

После 31 тура Ла Лиги мадридский клуб набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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