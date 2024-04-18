«С нетерпением жду возможности поехать в Мадрид». Томас Мюллер — о матче ЛЧ с «Реалом»

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно противостояния с «Реалом» на стадии полуфинала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

«Немецкие парни сделали своё дело. Тони Рюдигер за мадридский «Реал» и Йозуа Киммих за нас. Полуфинал между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» — одна из самых важных игр в мировом футболе. Я с нетерпением жду возможности поехать в Мадрид через три недели, поскольку домашний матч состоится через две. Вперёд, «Бавария». Мы те, кто мы есть!», — сказал Мюллер в видео в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене, ответная игра пройдёт 7 мая в Мадриде.

Напомним, игрок «Баварии» Йозуа Киммих забил победный гол в матче 1/4 финала турнира с «Арсеналом» (1:0). Защитник «Реала» Антонио Рюдигер реализовал решающий пенальти в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, пен. 3:4).