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«С нетерпением жду возможности поехать в Мадрид». Томас Мюллер — о матче ЛЧ с «Реалом»

«С нетерпением жду возможности поехать в Мадрид». Томас Мюллер — о матче ЛЧ с «Реалом»
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Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался относительно противостояния с «Реалом» на стадии полуфинала Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»:

«Немецкие парни сделали своё дело. Тони Рюдигер за мадридский «Реал» и Йозуа Киммих за нас. Полуфинал между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией» — одна из самых важных игр в мировом футболе. Я с нетерпением жду возможности поехать в Мадрид через три недели, поскольку домашний матч состоится через две. Вперёд, «Бавария». Мы те, кто мы есть!», — сказал Мюллер в видео в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый матч между командами состоится 30 апреля в Мюнхене, ответная игра пройдёт 7 мая в Мадриде.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, игрок «Баварии» Йозуа Киммих забил победный гол в матче 1/4 финала турнира с «Арсеналом» (1:0). Защитник «Реала» Антонио Рюдигер реализовал решающий пенальти в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:1, пен. 3:4).

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