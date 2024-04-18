«Партизан» летом сыграет с ЦСКА и «Динамо» в Москве — Telegraf

Сербский футбольный клуб «Партизан» летом проведёт три товарищеских матча с командами из Российской Премьер-Лиги в Москве. Об этом сообщает Telegraf.

По информации источника, белградская команда пробудет в Москве с 5 по 13 июля. 6 июля «Партизан» сыграет с московским «Динамо», затем 9 или 10 июля состоится матс ЦСКА. Имя третьего соперника, с которым они встретятся на турнире 12 июля, станет известно в ближайшее время. Также сообщается, что все расходы на проезд и пребывание в России возьмёт на себя принимающая сторона. За участие в этих матчах чёрно-белые получат бонус в размере € 100 тыс.

На данный момент «Партизан» занимает второе место в Суперлиге Сербии. Чёрно-белые набрали 70 очков после 30 сыгранных туров. На первом месте в чемпионате идёт «Црвена Звезда», имеющая в своём активе 77 очков.