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Аталанта — Ливерпуль. Прямая трансляция
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Бывший глава селекционной службы «Аталанты»: Гасперини не участвует в сделках по игрокам

Бывший глава селекционной службы «Аталанты»: Гасперини не участвует в сделках по игрокам
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Глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон сказал, какую роль играл наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини в трансферной политике клуба.

«Джан Пьеро не участвует в покупке или продаже любого из игроков. Вы спрашиваете его мнение, и всё, что он говорит, это: продавайте, кого хотите, но убедитесь, что те игроки, которых вы покупаете, лучше, чем те, которых вы продали. Это просто», — приводит слова Конгертона Tuttosport.

Ли Конгертон был в структуре «Аталанты» с 7 марта 2022 года. При нём в клуб пришли такие игроки, как Расмус Хойлунд, Адемола Лукман, Эдерсон. До «Аталанты» Ли занимал пост главного скаута в шотландском «Селтике».

Напомним, «Аталанта» после 31 сыгранного матча в Серии А занимает шестое место, имея в своём активе 51 очко.

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