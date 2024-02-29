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Глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон перейдет в саудовский «Аль-Ахли»

Глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон перейдет в саудовский «Аль-Ахли»
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Глава селекционной службы «Аталанты» Ли Конгертон покинет пост в итальянском клубе, чтобы занять одну из руководящих должностей в структуре саудовского «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что Конгертон уйдет с занимаемой им должности по обоюдному согласию и без какой-либо компенсации со стороны саудовского клуба в пользу «Аталанты».

Ли Конгертон был в структуре «Аталанты» с 7 марта 2022 года. При нем в клуб пришли такие игроки, как Расмус Хойлунд, Адемола Лукман, Эдерсон. До «Аталанты» Ли занимал пост главного скаута в шотландском «Селтике».

Напомним, что «Аталанта» после 26 туров в Серии А занимает пятое место, имея в своем активе 46 очков.

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