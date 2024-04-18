Холанд обратился к болельщикам после вылета «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала и поблагодарил болельщиков за поддержку. Напомним, вчера, 18 апреля, состоялся ответный четвертьфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 1:1 (4:4 по сумме двух матчей). В серии пенальти сильнее оказался мадридский «Реал» — 4:3.

«Тяжело покидать Лигу чемпионов таким образом, но я не могу не гордиться командой, мы выложились по полной и боролись до конца. У нас ещё есть цели, которых нужно достичь, начиная с этих выходных, так что давайте сделаем это. Как всегда, спасибо за поддержку», — написал Холанд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).