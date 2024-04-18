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«Арсенал» определил приоритетного кандидата в качестве усиления линии атаки — Daily Mail

«Арсенал» определил приоритетного кандидата в качестве усиления линии атаки — Daily Mail
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Нападающий «Лейпцига» и сборной Словении Беньямин Шешко может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Арсенал» на фоне отсутствия в команде ярко выраженного форварда определил Шешко в качестве приоритета на усиление позиции нападающего.

Сообщается, что «Арсенал» столкнется с конкуренцией со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые также рассматривают Шешко в качестве усиления состава.

Шешко перешёл в «Лейпциг» из «Зальцбурга» летом прошлого года за € 24 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «быков» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя голевыми передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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