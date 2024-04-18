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Матч «Реала» в Ла Лиге перенесён на день в связи с игрой в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Матч «Реала» в Ла Лиге перенесён на день в связи с игрой в полуфинале ЛЧ с «Баварией»
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Ла Лига удовлетворила просьбу мадридского «Реала» о переносе матча 33-го тура с «Реалом Сосьедад» с 27 апреля на 26 число с целью лучше подготовиться к первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 30 апреля. Об этом информирует официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, матч «Реал Сосьедад» — «Реал» пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Первый матч с «Баварией» будет сыгран на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

После 31 тура Ла Лиги мадридский клуб набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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