Матч «Реала» в Ла Лиге перенесён на день в связи с игрой в полуфинале ЛЧ с «Баварией»

Ла Лига удовлетворила просьбу мадридского «Реала» о переносе матча 33-го тура с «Реалом Сосьедад» с 27 апреля на 26 число с целью лучше подготовиться к первой игре полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией», которая состоится 30 апреля. Об этом информирует официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «Реал Сосьедад» — «Реал» пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Первый матч с «Баварией» будет сыгран на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

После 31 тура Ла Лиги мадридский клуб набрал 78 очков и на текущий момент занимает первое место.