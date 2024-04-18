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«Монако» интересовался Федором Чаловым в феврале

«Монако» интересовался Федором Чаловым в феврале
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находился в списке интересов «Монако» в феврале. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Помимо «Монако» ещё два европейских клуба активно изучали игру Чалова. Сейчас всё будет зависеть от игры нападающего в финальной части сезона РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 253 матча, где забил 86 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего российского форварда в € 12 млн.

Напомним, в «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в стан монегасков из ЦСКА.

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