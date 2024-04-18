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Эмилиано Мартинес не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче ЛК с «Лиллем»

Эмилиано Мартинес не был удалён, получив две жёлтые карточки в матче ЛК с «Лиллем»
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не был удалён в минувшем матче 1/4 финала Лиги конференций с «Лиллем» (2:1, пен. 3:4), несмотря на то, что получил вторую жёлтую карточку за провокацию во время серии пенальти, из-за 10-го пункта международных правил футбола, согласно которому жёлтые карточки обнуляются перед серией 11-метровых ударов.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 1
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Языджи – 15'     2:0 Андре – 67'     2:1 Кэш – 87'    

Аргентинский вратарь получил первое предупреждение на 39-й минуте матча.

Напомним, счёт в матче на 15-й минуте открыл полузащитник хозяев Юсуф Языджи, ранее выступавший за ЦСКА. Ему ассистировал защитник «Лилля» Габриэль Гудмундссон. На 68-й минуте преимущество хозяев удвоил полузащитник Бенжамен Андре, забивший с передачи полузащитника Хакон-Арнара Харальдссона. На 87-й минуте забил защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш, сравняв счёт в матче по сумме двух встреч. В дополнительные 30 минут матча голов не было, а в серии пенальти сильнее оказалась «Астон Вилла».

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