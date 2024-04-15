Игрок «Астон Виллы» Луис рассказал об ужасной ситуации из его жизни в бразильской фавеле

Бразильский полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис рассказал о жизни в бразильской фавеле и о случае, который произошёл с ним в детстве.

«Я был ребёнком, когда мы с отцом ехали на тренировку бразильского клуба «Васко да Гама», и по дороге в фавеле перед нами лежал человек, которому выстрелили в голову.

Люди отнесли его в машину моего отца. Было 8 утра. Мне пришлось выйти из машины, так как моему отцу пришлось отвезти его в больницу. По крайней мере, он выжил.

У меня много друзей из фавел, и у многих из них дела идут плохо. Жить там очень сложно. У людей просто нет возможностей для заработка, хотя тебе нужно есть, кормить семью.

Для жителей фавел всё сложнее. Если мы ищем работу, скажем, в супермаркете, но мы родом из фавелы, мы её не получим. Это неправильно, но это правда», — приводит слова Луиса Daily Mail.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.