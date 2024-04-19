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Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций

Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций
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Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций, по результатам которых определились все полуфиналисты этого турнира:

  • «Фиорентина» - «Брюгге»;
  • «Астон Вилла» — «Олимпиакос».
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фиорентина» обыграла «Викторию Пльзень» со счётом 2:0 (общ. 2:0). В этой игре голами отметились Николас Гонсалес и Кристиано Бираги.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 0
ДВ
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Гонсалес – 92'     2:0 Бираги – 108'    
Удаления: нет / Каду – 66'

«Астон Вилла» в послематчевой серии пенальти обыграла «Лилль» (2:1, пен. 3:4). В составе французской команды голами отметились Юсуф Языджи и Бенжамен Андре. За «Астон Виллу» гол забил Мэтти Кэш.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 19:45 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
2 : 1
3 : 4
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1:0 Языджи – 15'     2:0 Андре – 67'     2:1 Кэш – 87'    

«Брюгге» обыграл ПАОК со счётом 2:0 (общ. 3:0). В составе бельгийской команды голами отметился Ферран Жутгла, оформивший дубль.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
0 : 2
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Жутгла – 33'     0:2 Жутгла – 45'    

«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» со счётом 1:0 (общ. 3:3), однако в серии пенальти «Олимпиакос» оказался сильнее (2:3).

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
2 : 3
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Кахведжи – 11'    
Удаления: нет / Нтои – 120+4'

Напомним, первые матчи полуфинала состоятся 2 мая, ответные игры пройдут 9 мая.

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