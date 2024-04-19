Стали известны все участники полуфинала Лиги конференций

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций, по результатам которых определились все полуфиналисты этого турнира:
- «Фиорентина» - «Брюгге»;
- «Астон Вилла» — «Олимпиакос».
«Фиорентина» обыграла «Викторию Пльзень» со счётом 2:0 (общ. 2:0). В этой игре голами отметились Николас Гонсалес и Кристиано Бираги.
«Астон Вилла» в послематчевой серии пенальти обыграла «Лилль» (2:1, пен. 3:4). В составе французской команды голами отметились Юсуф Языджи и Бенжамен Андре. За «Астон Виллу» гол забил Мэтти Кэш.
«Брюгге» обыграл ПАОК со счётом 2:0 (общ. 3:0). В составе бельгийской команды голами отметился Ферран Жутгла, оформивший дубль.
«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» со счётом 1:0 (общ. 3:3), однако в серии пенальти «Олимпиакос» оказался сильнее (2:3).
Напомним, первые матчи полуфинала состоятся 2 мая, ответные игры пройдут 9 мая.
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