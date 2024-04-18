Гаджи Гаджиев высказался о матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

Заслуженный тренер России и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал трудовую победу мадридского «Реала» в двухматчевом противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов — 4:4 (по пен. 4:3). Напомним, в ответном матче «сливочные» сыграли вничью (1:1) на поле «горожан». В серии пенальти опытные мадридцы оказались сильнее подопечных Хосепа Гвардиолы и смогли поквитаться за разгромное прошлогоднее поражение на «Этихаде» о счётом 0:4.

«Реал» в этом матче играл вторым номером, но это не столь принципиально, сколь принципиально другое, что можно играть вторым номером, но навязывать свою волю сопернику, а здесь, в этой игре, безусловно, «Реалу» этого не удалось сделать, но, однако, большой опыт, высокое мастерство отдельных футболистов позволили сыграть вничью. Ну а почему это произошло? Ну, наверное, потому, что, во-первых, и вратарь испанцев сыграл очень хорошо. А во-вторых, потому что далеко не все моменты выгодные удавалось завершать должным образом.

Такое превосходство над «Реалом», какое имел «Ман Сити» в этой игре, невозможно без максимальной мотивации, точно так же, как и в том случае, если бы была бы неверно выбрана модель игры англичан — и в том, и в другом случае они не имели бы вот такого вот превосходства. Единственное, что помешало им достигнуть результата, это плохая реализация тех моментов, которые создавались.

Холланд? Возможно, это не лучший его матч, но сказать о том, что это был бесполезный игрок на поле, я бы так не стал говорить, глядя хотя бы на то, как он в нескольких случаях выигрывал борьбу вверху и создавал весьма сложные для вратаря соперников ситуации», — сказал Гаджиев в эфире радио «Движение».