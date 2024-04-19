«Рома» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянские «Рома» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк. Матч завершился победой «волков» со счётом 2:1 (общ. 3:1). Благодаря этому результату римский клуб вышел в полуфинал турнира.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник «Ромы» Джанлука Манчини. На 22-й минуте нападающий «волков» Пауло Дибала укрепил преимущество своей команды.

На 86-й минуте футболист «Милана» Маттео Габбиа сократил отставание гостей.

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу римского клуба. Единственный гол в игре забил защитник Джанлука Манчини.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии команды встречались дважды. В матче 3-го тура «Милан» обыграл «Рому» со счётом 2:1. В рамках 20-го тура миланский клуб победил «волков» со счётом 3:1. После 31 матча Серии А «Рома» набрала 55 очков и занимает пятое место. «Милан» после 32 игр чемпионата Италии заработал 69 очков и расположился на второй строчке.