«Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Леверкузенский «Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 44 матчей во всех турнирах и, тем самым, установил рекорд по этому показателю среди команд из топ‑5 лиг. Напомним, ранее это достижение принадлежало туринскому «Ювентусу», чья беспроигрышная серия в сезоне‑2011/12 насчитывала 43 матча.

Напомним, подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами немецкой Бундеслиги в нынешнем сезоне. Леверкузенцы обеспечили себе первое место в турнирной таблице за пять туров до конца чемпионата.

В нынешнем розыгрыше Кубка Германни «Байер» дошёл до финала, где сыграет с «Кайзерслаутерном», выступающим во второй Бундеслиге. Встреча пройдёт 25 мая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Также «аптекари» вышли в полуфинал Лиги Европы, обыграл по сумме двух матчей английский «Вест Хэм» (3:1).