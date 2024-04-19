«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд

Вылетев на стадии 1/4 финала Лиги Европы, где «Ливерпуль» играл с «Аталантой» (0:1, общ. 3:1), мерсисайдцы стали командой, которой не удаётся пройти дальше данного этапа в еврокубках второй сезон подряд.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, в которой уступил мадридскому «Реалу» (2:5 дома, 0:1 на выезде).

Напомним, единственный гол в матче «Аталанта» — «Ливерпуль» был забит на седьмой минуте, после того, как арбитр назначил 11-метровый удар в ворота итальянской команды. Пенальти уверенно реализовал Мохамед Салах.

Мерсисайдцы продолжают бороться за чемпионство в Англии. После 32 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 71 очко и на текущий момент занимает третье место.