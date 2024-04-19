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«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд

«Ливерпуль» не проходит дальше 1/4 финала в еврокубках два сезона подряд
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Вылетев на стадии 1/4 финала Лиги Европы, где «Ливерпуль» играл с «Аталантой» (0:1, общ. 3:1), мерсисайдцы стали командой, которой не удаётся пройти дальше данного этапа в еврокубках второй сезон подряд.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 7'    

В минувшем сезоне «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, в которой уступил мадридскому «Реалу» (2:5 дома, 0:1 на выезде).

Напомним, единственный гол в матче «Аталанта» — «Ливерпуль» был забит на седьмой минуте, после того, как арбитр назначил 11-метровый удар в ворота итальянской команды. Пенальти уверенно реализовал Мохамед Салах.

Мерсисайдцы продолжают бороться за чемпионство в Англии. После 32 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 71 очко и на текущий момент занимает третье место.

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