Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Ливерпуль»

Бывший главный тренер немецкой «Баварии» Нико Ковач может возглавить английский «Ливерпуль».

Как сообщает Daily Mail, кандидатура 52-летнего хорвата в качестве замены Юргену Клоппу возникла неожиданно. Последним местом работы Ковача был немецкий «Вольфсбург», откуда его уволили в середине марта.

Ранее Ковач возглавлял мюнхенскую «Баварию» и «Монако».

Напомним, Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.

Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: