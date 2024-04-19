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Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони: моя уверенность вернулась, я очень доволен своей формой

Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони: моя уверенность вернулась, я очень доволен своей формой
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Бразильский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони высказался о своей нынешней форме, а также заявил, что к нему вернулась уверенность.

«Я очень доволен своей формой, я каждый день очень усердно работал над этим. Я усердно тренируюсь уже несколько месяцев, поэтому очень доволен своими выступлениями и надеюсь улучшаться с каждой игрой. Я знаю, что многое можно улучшить, и я работал над этим. Рад, что мои результаты улучшаются от игры к игре.

Как я уже сказал, моя уверенность вернулась благодаря упорной работе. Мне пришлось через многое пройти, я пережил и очень трудные моменты. Сегодня я меняю ситуацию, и это происходит уже довольно давно. Что немаловажно, я продолжаю работать независимо от ситуации. Я был рад передаче на Гарначо, и впереди определённо можно ожидать много хорошего», — приводит слова Антони пресс-служба «Юнайтед» на официальном сайте.

Напомним, Антони перебрался в английский клуб из «Аякса» летом 2022 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 95 млн. В общей сложности бразилец сыграл за манкунианцев 77 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 мячами и пятью ассистами.

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