Вирджил ван Дейк: мы разочарованы вылетом из Лиги Европы

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после вылета мерсисайдцев из Лиги Европы на стадии 1/4 финала от «Аталанты» (дома — 0:3, на выезде — 1:0).

«Прежде всего, стоит отдать должное сопернику. На минувшей неделе мы показали очень слабую игру, а они проявили себя достойно. Они заслуживали того, чтобы пройти дальше, в то время как мы сами усложнили своё положение.

Да, мы пытались, у нас были моменты. Иногда мы слишком спешили, поскольку хотели забить голы. Наших усилий оказалось недостаточно сегодня. Мы разочарованы тем, что вылетели из турнира, ведь очень хотели победить в нём», — приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, единственный гол в матче «Аталанта» — «Ливерпуль» был забит на седьмой минуте, после того, как арбитр назначил 11-метровый удар в ворота итальянской команды. Пенальти уверенно реализовал Мохамед Салах.

Мерсисайдцы продолжают бороться за чемпионство в Англии. После 32 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 71 очко и на текущий момент занимает третье место.