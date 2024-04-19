Ультрас «Милана» жёстко раскритиковали игроков после поражения от «Ромы» в Лиге Европы

Ультрас «Милана» встретились со своими игроками после поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы от «Ромы» (1:2) и вылете из турнира.

«Будьте мужиками! Покажите уже свой характер», – приводит слова фанатов EuroFoot в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, игроки «Милана» после финального свистка пошли поблагодарить болельщиков и столкнулись с разгневанными ультрас, которые обвинили их в проигрыше «самой важной игры сезона».

Напомним, «Милан» проиграл обе встречи «Роме» (общ. 1:3) и покинул Лигу Европы на стадии четвертьфинала. В полуфинале турнира «Рома» под руководством Даниэле Де Росси встретится с леверкузенским «Байером».

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