Пол Мерсон: «Манчестер Сити» уничтожил и опозорил «Реал»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о поражении «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1 – 3:4 – в серии пенальти).

«Манчестер Сити» сделал с «Реалом» то же, что сделал с «Лутоном». Для всех, кто смотрел эту игру, это было просто ошеломляюще. Это была чистая удача, что «Реал» обыграл «Манчестер Сити».

«Они полностью уничтожили и опозорили «Реал». Это была одна из самых односторонних игр, которые я когда-либо видел, и «Манчестер Сити» просто не повезло, проиграв в серии пенальти», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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