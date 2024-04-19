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Пол Мерсон: «Манчестер Сити» уничтожил и опозорил «Реал»

Пол Мерсон: «Манчестер Сити» уничтожил и опозорил «Реал»
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и «Астон Виллы» Пол Мерсон высказался о поражении «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов (1:1 – 3:4 – в серии пенальти).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 12'     1:1 Де Брёйне – 76'    

«Манчестер Сити» сделал с «Реалом» то же, что сделал с «Лутоном». Для всех, кто смотрел эту игру, это было просто ошеломляюще. Это была чистая удача, что «Реал» обыграл «Манчестер Сити».

«Они полностью уничтожили и опозорили «Реал». Это была одна из самых односторонних игр, которые я когда-либо видел, и «Манчестер Сити» просто не повезло, проиграв в серии пенальти», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией». В другом полуфинале «Боруссия» сыграет с «ПСЖ».

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