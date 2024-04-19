Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро назвал лучшего игрока мира, сравнив его с Роналду

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о лучшем игроке мира данный момент.

«Мбаппе — лучший игрок планеты либо один из сильнейших на данный момент. Очень быстрый, очень умный. В нескольких играх я видел, как француз делает всё идеально. Против нас он провёл великолепную игру: быструю и умную. Этим он напоминает мне Криштиану Роналду. Кто ещё может забить 50 голов в 38 лет? То, что Криштиану сделал в футболе, не ценится достаточным образом», – приводит слова Каземиро El Chiringuito.

Ранее сообщалось, что Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в первую неделю февраля 2024 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн. В нынешнем сезоне француз провёл 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

Криштиану Роналду на данный момент выступает в саудовском «Аль-Насре». На счету 39-летнего форварда 36 мячей и 12 голевых передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе: