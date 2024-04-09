Игрок «Манчестер Юнайтед» Каземиро: меня раздражает, что я не борюсь за титулы

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о текущих результатах «красных дьяволов».

«Это сложно. Меня раздражает, что я не борюсь за титулы. Отставание от первого места составляет 20 очков. Иногда из-за этого я даже не могу заснуть. Такова реальность. Нет смысла думать о титуле или путёвках в Лигу чемпионов, мы должны думать о текущих матчах. У нас была возможность набрать девять очков в последних матчах, но мы набрали два, из-за чего были расстроены», — приводит слова Каземиро AS со ссылкой на ESPN.

Напомним, после 31 тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и на текущий момент занимает шестое место. Также «красные дьяволы» не вышли из группы в Лиге чемпионов, заняв в ней последнее место.

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