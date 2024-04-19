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«Теперь он сыграет в полуфинале Лиги чемпионов». Фердинанд — об уходе Санчо из «МЮ»

«Теперь он сыграет в полуфинале Лиги чемпионов». Фердинанд — об уходе Санчо из «МЮ»
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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал выступления вингера Джейдона Санчо в составе дортмундской «Боруссии».

«Мы просили Санчо проявить себя. Ему нужно многое доказать, и он делает это. Он покинул «Манчестер Юнайтед» на плохой ноте, а теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ». Кто мог предположить такой сценарий? Он не мог этого предвидеть», – приводит слова Фердинанда Goal.

Напомним, английский вингер перешёл в «Боруссию» из «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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