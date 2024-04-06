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«Боруссия» не готова заплатить £ 40 млн, запрашиваемые «Юнайтед» за Санчо — Sky Sport

«Боруссия» не готова заплатить £ 40 млн, запрашиваемые «Юнайтед» за Санчо — Sky Sport
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Дортмундская «Боруссия», заинтересованная в том, чтобы арендованный у «Манчестер Юнайтед» 24-летний крайний нападающий Джейдон Санчо перешёл в стан «шмелей», не готова платить за английского футболиста £ 40 млн (€ 46,6 млн), запрашиваемые «красными дьяволами». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, несмотря на неготовность платить такую денежную сумму, «Боруссия» не оставляет надежд на подписание Санчо, который, в свою очередь, комфортно чувствует себя в дортмундском клубе.

Напомним, английский вингер перешёл в «Боруссию» минувшей зимой на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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