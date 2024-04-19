Сергей Семак оценил игру Арсена Адамова в «Оренбурге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру российского защитника клуба Арсена Адамова, выступающего за «Оренбург» на правах аренды.

«То, что Арсен играет много и получает хорошую игровую практику, безусловно, большой плюс и для нас, и для него. Что касается будущих перспектив, мы следим за всеми игроками, которые у нас есть в аренде и у нас есть опция обратного выкупа.

Сейчас Константин Георгиевич Зырянов занимается сбором информации, поддерживает контакт со всеми. И мы в конце сезона уже примем решение, исходя из нашей комплектации, кого вернуть обратно. Посмотрим, у нас будет подготовительный этап, где мы можем посмотреть, насколько кто прибавил, и решить, насколько тот или иной игрок будет готов остаться у нас на следующий сезон», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В нынешнем сезоне Адамов принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.