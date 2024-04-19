Канчельскис: в Лиге чемпионов носятся все 90 минут, а в РПЛ 10–15 минут поиграют и устанут

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис предположил, как бы клубы Российской Премьер-Лиги сейчас смотрелись в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. По мнению экс-игрока, российские команды вылетели бы в первом раунде.

«В плей-офф Лиги чемпионов российским клубам сейчас делать нечего. Даже если бы нас не отстранили и каким-то чудом кто-то туда попал, вылетели бы в первом раунде. В плей-офф ЛЧ в пять раз более скоростной футбол, чем в РПЛ. Там команды носятся все 90 минут. А в РПЛ дай бог 10–15 минут на высоком темпе поиграют и устанут», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.