Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: матч «Ростов» — «Спартак» будет проходить под диктовку красно-белых

Деменко: матч «Ростов» — «Спартак» будет проходить под диктовку красно-белых
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых в рамках 25-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча пройдёт 21 апреля, начало игры — в 20:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Результат в матче «Ростов» — «Спартак» непредсказуем. После игры красно-белых в Кубке мы видим немножко другой «Спартак», немного другую тактику. Понятно, что сейчас «Ростов», если взять предыдущие их игры, лучше выглядит. Но, мне кажется, «Спартак» потихоньку начинает восстанавливаться. Всё-таки Слишкович лучше сейчас подготавливает команду, поэтому я жду красивого футбола. Мне кажется, что матч будет проходить под диктовку «Спартака» и что всё-таки он победит.

Несмотря на то что команды в таблице РПЛ разделяет одно очко, давления никакого не будет. Даже те слухи о возвращении Карпина в «Спартак» не повлияют на игру. Футболисты просто выйдут на поле, и каждый из них будет играть за свой клуб», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Материалы по теме
Александр Максименко — рекордсмен «Спартака» по «сухим» матчам в XXI веке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android