Деменко: матч «Ростов» — «Спартак» будет проходить под диктовку красно-белых

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мыслями о предстоящем матче красно-белых в рамках 25-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча пройдёт 21 апреля, начало игры — в 20:30 мск.

«Результат в матче «Ростов» — «Спартак» непредсказуем. После игры красно-белых в Кубке мы видим немножко другой «Спартак», немного другую тактику. Понятно, что сейчас «Ростов», если взять предыдущие их игры, лучше выглядит. Но, мне кажется, «Спартак» потихоньку начинает восстанавливаться. Всё-таки Слишкович лучше сейчас подготавливает команду, поэтому я жду красивого футбола. Мне кажется, что матч будет проходить под диктовку «Спартака» и что всё-таки он победит.

Несмотря на то что команды в таблице РПЛ разделяет одно очко, давления никакого не будет. Даже те слухи о возвращении Карпина в «Спартак» не повлияют на игру. Футболисты просто выйдут на поле, и каждый из них будет играть за свой клуб», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.