Булыкин: Пиняев в Англии будет прогрессировать намного быстрее, нет ничего невозможного

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на слухи об интересе к вингеру железнодорожников Сергею Пиняеву со стороны английских «Манчестер Сити» и «Челси».

«Не удивлён, что Пиняевым интересуются «Манчестер Сити» и «Челси». Пиняевым уже давно интересуются. Футболист, который быстро бежит и имеет хороший дриблинг, всегда ценится. В этом плане Пиняев тоже ценится, и при этом он ещё перспективный и молодой. Поэтому его хотят очень многие. Только за сколько и какая у него будет зарплата?

Проще в Англии Пиняеву не будет, а уехать и прогрессировать там ему будет интересно. Я думаю, что это хорошее будущее для него, потому что в английском чемпионате, где собраны одни из лучших футболистов, он будет прогрессировать намного быстрее.

Конечно, такой трансфер тяжело совершить, но наши футболисты и хоккеисты играют за границей, поэтому нет ничего невозможного. Нужно решить вопрос с рабочей визой и международной обстановкой. Но я думаю, если игрока захотят, то найдут, как решить эти вопросы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.