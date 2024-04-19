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Широков: Галицкому тяжело со мной спорить на футбольные темы — я всё равно выиграю

Широков: Галицкому тяжело со мной спорить на футбольные темы — я всё равно выиграю
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков рассказал о взаимодействии с президентом «быков» Сергеем Галицким. По словам экс-футболиста, он ни разу не замечал негативного отношения Галицкого к кому-либо.

«У меня был положительный опыт взаимодействия с Галицким. Я никогда не попадал в конфликтные ситуации с ним. У нас были споры, но ему со мной тяжело спорить на футбольные темы — я всё равно выиграю. А о том, чего не знаю, обычно не спорю. Может быть, с другими он ведёт себя иначе. Но я ни разу не видел своими глазами какого-то негативного отношения к кому-то. У меня исключительно положительный опыт работы с ним и его командой», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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