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Бывший чешский защитник Выходил рассказал, что ему нравится в России

Бывший чешский защитник Выходил рассказал, что ему нравится в России
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Бывший футболист «Сибири», а ныне тренер академии «Новосибирска» Томаш Выходил ответил на вопрос, что ему больше всего нравится в России.

«Наверное, жена больше всего нравится (смеётся). Если говорить о Новосибирске непосредственно, то нравится, что летом — лето, а зимой действительно зима. Летом тепло, можно купаться, а зимой — снег, чего в Чехии уже давно нет», — приводит слова Выходила «Матч ТВ».

Томаш Выходил оказался в России в 2002 году, подписав контракт с клубом «Кристалл» (Смоленск). Большую часть своей карьеры защитник провёл в «Сибири», где успел поработать и на тренерской должности. После расформирования клуба Томаш вошёл в тренерский штаб «Новосибирска». Профессиональную карьеру игрока завершил в 2017 году.

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