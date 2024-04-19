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Широков: «Спартаку» нужно было купировать историю Джикии с агентом

Широков: «Спартаку» нужно было купировать историю Джикии с агентом
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался о ситуации Георгия Джикии в «Спартаке».

«Нужно было купировать его историю с агентом. Агент Джикии много говорит. Играет Джикия или нет — это тренерский вопрос. И спросят с тренера, но никак не стоит выносить это в общественную плоскость. В этом «Спартак» недорабатывает, потому у него и проблемы. Нахождение или отсутствие игрока в стартовом составе всегда должен определять тренер.

Джикия может многим не нравиться. Кто-то, может, его вообще не взял бы в «Спартак». Но он в «Спартаке». Абаскаль считал, что пресловутый Бабич на тот момент был сильнее — так выйди и докажи обратное», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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