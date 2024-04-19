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Широков: если у «Спартака» нет замены Абаскалю, какой смысл был его менять?

Широков: если у «Спартака» нет замены Абаскалю, какой смысл был его менять?
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Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА, «Краснодара», «Спартака» и сборной России Роман Широков высказался об увольнении главного тренера в московском «Спартаке». Недавно в отставку был отправлен испанец Гильермо Абаскаль.

«Получается, человек руководства (смеётся). Правда, руководство уже поменялось. Могу сказать точно, что новому тренеру нужно будет время, чтобы познакомиться ближе с командой и понять, кто ему в дальнейшем нужен или не нужен. В таком случае отставка Абаскаля сейчас — правильное решение. Если у вас нет кандидата на эту должность, смысл был его менять? Так бы и доехали до конца чемпионата — они всё равно ни за что не борются», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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