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Бывший чешский защитник Выходил рассказал, чем чехи отличаются от русских

Бывший чешский защитник Выходил рассказал, чем чехи отличаются от русских
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Бывший футболист «Сибири», а ныне тренер академии «Новосибирска» Томаш Выходил ответил на вопрос, насколько чехи и россияне отличаются.

«Если говорить о людях, они везде одинаковые по большей части. Есть люди, с которыми проще общаться, а с кем-то — нет. Плюс зависит от того, насколько большой город. Например, в Праге у людей совсем другой менталитет, по сравнению с деревенскими жителями. Помню, как знакомый поехал в Чехию отдыхать, вернулся и говорит, что там русских не любят. Я отвечаю: «Если будешь искать проблемы — найдёшь везде, а если спокойно себя ведёшь — никто трогать не станет». То же самое будет, если кто-то из Чехии поедет в Россию отдыхать», — приводит слова Выходила «Матч ТВ».

Томаш Выходил оказался в России в 2002 году, подписав контракт с клубом «Кристалл» (Смоленск). Большую часть своей карьеры защитник провёл в «Сибири», где успел поработать и на тренерской должности. После расформирования клуба Томаш вошёл в тренерский штаб «Новосибирска». Профессиональную карьеру игрока завершил в 2017 году.

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