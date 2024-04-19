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«Отличный урожай, коллеги из фермерской лиги». Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из ЛЧ

«Отличный урожай, коллеги из фермерской лиги». Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из ЛЧ
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Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс саркастически отреагировал на вылет клубов, представляющих чемпионат Англии, из Лиги чемпионов и Лиги Европы, состоявшийся на этой неделе.

«Отличный урожай на этой неделе, мои коллеги из фермерской лиги», — написал Хуммельс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на этой неделе «Манчестер Сити» и «Арсенал» покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала этого турнира. «Ливерпуль» и «Вест Хэм Юнайтед» вылетели из Лиги Европы, также дойдя до стадии 1/4 финала соревнования.

В свою очередь, «Боруссия» обыграла мадридский «Атлетико» (4:2, 5:4 по сумме двух матчей) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, в котором она сыграет с «ПСЖ». Первый матч состоится 1 мая, ответная игра пройдёт 7 мая.

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