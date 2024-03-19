Защитник «Боруссии» Дортмунд Хуммельс планирует завершение карьеры

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, вероятнее всего, закончит профессиональную карьеру по истечению нынешнего сезона, сообщает Get German Football News.

По информации источника, трудовое соглашение 35-летнего футболиста со «шмелями» истекает предстоящим летом, и он не спешит его продлевать. Хуммельс склоняется к завершению карьеры. Игрок обороны считает, что что ему сложно выдерживать темп современного футбола.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «шмелей» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.