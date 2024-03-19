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Защитник «Боруссии» Дортмунд Хуммельс планирует завершение карьеры

Защитник «Боруссии» Дортмунд Хуммельс планирует завершение карьеры
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Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, вероятнее всего, закончит профессиональную карьеру по истечению нынешнего сезона, сообщает Get German Football News.

По информации источника, трудовое соглашение 35-летнего футболиста со «шмелями» истекает предстоящим летом, и он не спешит его продлевать. Хуммельс склоняется к завершению карьеры. Игрок обороны считает, что что ему сложно выдерживать темп современного футбола.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «шмелей» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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