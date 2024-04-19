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Стало известно, кто признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В ответном матче четвертьфинала ЛЧ с «Барселоной» (4:1, 6:4 по сумме двух матчей) Усман Дембеле отметился голом. Также он заработал пенальти.

Отметим, что вместе с Дембеле на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов претендовали следующие футболисты: уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, немецкие хавбеки дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Юлиан Брандт и Йозуа Киммих.

Напомним, благодаря победе над «Барселоной» «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет с дортмундской «Боруссией». В другом матче 1/2 финала турнира встретятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».