Озил: ценность «эль класико» падает из-за того, что «Барселона» упустила свой потенциал

Бывший атакующий полузащитник мадридского «Реала» Месут Озил высказался о статусе противостояния «сливочных» с «Барселоной» на текущем этапе.

«Когда играл я, это был самый важный футбольный матч в мире. «Барселона» тех лет, вероятно, была лучшей «Барселоной» в истории. «Барса» Гвардиолы того периода однозначно отличается от нынешней версии сине-гранатовых.

На мой взгляд, сейчас внимание мира больше сосредоточено на таких матчах, как «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» или на других матчах чемпионата Англии. «Эль класико» идёт на спад, что грустно. Однако не стоит винить в этом «Реал», ведь это одна из лучших команд в мире. Проблема в «Барселоне», упустившей свой потенциал», — приводит слова Озила Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, «Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 32-го тура испанской Примеры. Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.