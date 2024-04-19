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Семшов: считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен

Семшов: считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал слухи о том, что вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев попал в сферу интересов топовых английских клубов. По словам эксперта, талантливому отечественному игроку ещё рано уезжать из РПЛ.

«Считаю, что переход Пиняева в английские клубы невозможен. Посмотрите, как играют «Манчестер Сити» и «Челси». Как туда впишется Пиняев? Сергей сам прекрасно понимает, что недотягивает до уровня таких команд. Ему нужно в «Локомотиве» стабильно играть, прогрессировать. Он ещё не всегда выходит в матчах в РПЛ. Пиняеву рано думать об отъезде. Все эти разговоры — выдумки», – приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее в британской прессе появились слухи о том, что футболист сборной России и московского «Локомотива» Сергей Пиняев интересен сразу двум топ-клубам из английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» и «Челси». Однако пресс-служба «горожан» уже опровергла эту информацию.

Напомним, действующее трудовое соглашение 19-летнего Сергея Пиняева с московским «Локомотивом» рассчитано до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера железнодорожников в € 8 млн.

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