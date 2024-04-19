Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» из-за ситуации с Джикией

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике руководство «Спартака» из-за ситуации с центральным защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией, который потерял место в основном составе при испанском специалисте Гильермо Абаскале, ранее уволенном из клуба.

«Почему руководство «Спартака» позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори. Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в «Спартак» даже из другой команды», — сказал Ловчев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности российский футболист провёл на поле 753 минуты. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.