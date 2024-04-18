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«Спартак» отмучился». Ловчев — об отставке Абаскаля

«Спартак» отмучился». Ловчев — об отставке Абаскаля
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался об отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Также Ловчев со знаком минус оценил результаты работы испанского специалиста в московском клубе. По его мнению, под руководством хорошего тренера отдельные игроки должны развиваться, а при Абаскале многие неплохие футболисты лишь деградировали в игровом плане.

«Спартак» убрал тренера, они отмучились. Для меня тренер в чём проявляется? Он пришёл, у него есть игроки. Когда он уходит, вы играете лучше, чем когда он пришёл только, или нет? Кто сейчас хоть немного себя напоминает того [в лучшей форме], когда только Абаскаль пришёл? Те же Мозес, Бонгонда, Игнатов, Мелёшин… При тренере команда и отдельные игроки должны расти», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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