Идову: нужен ли Дзюба «Локомотиву»? Зависит от того, чего клуб хочет в будущем

Бывший футболист «Локомотива» Брайн Идову ответил на вопрос о том, способен ли 35-летний нападающий Артём Дзюба принести пользу железнодорожникам.

«Если судить по осенней части, то очень сильно себя показали Дзюба, Пиняев и Глушенков. И только последний держит марку на том же уровне. Пиняев немного сдал, как и Дзюба. А нужен ли Артём клубу, зависит от того, чего «Локомотив» хочет в будущем. Дзюба привык побеждать и быть лидером. Но я не знаю, как хочет строить игру команда», – приводит слова Идову «Евро-Футбол.Ру».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что московский «Локомотив» сомневается в продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до июня 2024 года. Позже инсайдер Иван Карпов заявил, что железнодорожники сливают форварда.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний Дзюба в 24 матчах за столичный клуб во всех турнирах записал на свой счёт четыре гола и четыре результативные передачи.