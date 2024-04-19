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Агент Крассо отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту

Агент Крассо отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к его клиенту
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Стефан Ангелви, агент нападающего «Црвены Звезды» Жан‑Филиппа Крассо, прокомментировал слухи о том, что его клиент интересен московскому «Локомотиву».

«На данный момент у меня нет контактов с «Локомотивом», это было в другое трансферное окно, но могу сказать, что к моему клиенту есть интерес из России», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Локомотив» интересуется Крассо. Однако 18 апреля «Чемпионату» стало известно, что железнодорожники не рассматривали Жан-Филиппа. Игрока предложила клубу «Црвена Звезда».

Напомним, московский «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 23 матча подопечные Михаила Галактионова заработали 37 очков.

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