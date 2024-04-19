Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» де Йонгу — Relevo

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» де Йонгу — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» внимательно следит за ситуацией с 26-летним атакующим полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, на фоне не лучших результатов команды в нынешнем сезоне грядущим летом руководство мюнхенского клуба намерено усилить его состав. Подчёркивается, что «Бавария» готова выделить € 150 млн на трансферную кампанию. Нидерландский футболист рассматривается в качестве одного из возможных усилений.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Френки де Йонг прокомментировал удаление Араухо на 29-й минуте в ответном матче с «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android