«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Барселоны» де Йонгу — Relevo

«Бавария» внимательно следит за ситуацией с 26-летним атакующим полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, на фоне не лучших результатов команды в нынешнем сезоне грядущим летом руководство мюнхенского клуба намерено усилить его состав. Подчёркивается, что «Бавария» готова выделить € 150 млн на трансферную кампанию. Нидерландский футболист рассматривается в качестве одного из возможных усилений.

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Напомним, в нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.