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Френки де Йонг прокомментировал удаление Араухо на 29-й минуте в ответном матче с «ПСЖ»

Френки де Йонг прокомментировал удаление Араухо на 29-й минуте в ответном матче с «ПСЖ»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4) и вылете из турнира. На 29-й минуте был удалён защитник каталонского клуба Рональд Араухо.

По сумме двух встреч команда Хави проиграла со счётом 4:6.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Рафинья – 12'     1:1 Дембеле – 40'     1:2 Vitinha – 54'     1:3 Мбаппе – 61'     1:4 Мбаппе – 89'    
Удаления: Араухо – 29' / нет

«Мы повели 1:0, и это стало большим преимуществом, но, когда в Европе ты вынужден играть вдесятером столько минут, сколько пришлось нам, против такой хорошей команды, как «ПСЖ», ты знаешь, что придётся страдать.

Мы отдали все силы, но в итоге ничего не добились. В моменте с красной карточкой у меня было ощущение, что мяч, который контролировал Баркола, должен был оказаться ближе к нашему вратарю – я не видел повтора инцидента, но ощущение было именно таким.

Это тяжёлый удар, потому что мы были совершенно уверены в том, что сможем пройти дальше. Мы боролись за результат после красной карточки, но этого не произошло. Нет другого выхода, кроме как взять себя в руки и постараться добиться большего в следующем сезоне», – приводит слова де Йонга официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», которая в 1/4 финала прошла мадридский «Атлетико» (общ. 5:4).

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