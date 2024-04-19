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Нахушев: ЦСКА и «Динамо» могут подобраться к борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

Нахушев: ЦСКА и «Динамо» могут подобраться к борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мнением о чемпионской гонке в оставшейся части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас в РПЛ проходных игр практически не осталось. «Зенит» и «Краснодар» борются за чемпионство. Подобраться к ним могут «Динамо» и ЦСКА. Давления от мест в таблице сейчас уже нет.

Всем тяжело: и «Краснодару», и «Зениту». Поэтому сейчас все будут преследовать свои цели и стараться цеплять очки, кто бы с кем ни играл», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

После 23 матчей РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» с 47 очками. На втором месте расположился «Краснодар» с 43 очками. «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На четвёртой строчке расположился ЦСКА, заработавший 37 очков.

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Турнирная таблица РПЛ
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