Нахушев: ЦСКА и «Динамо» могут подобраться к борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев поделился мнением о чемпионской гонке в оставшейся части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас в РПЛ проходных игр практически не осталось. «Зенит» и «Краснодар» борются за чемпионство. Подобраться к ним могут «Динамо» и ЦСКА. Давления от мест в таблице сейчас уже нет.

Всем тяжело: и «Краснодару», и «Зениту». Поэтому сейчас все будут преследовать свои цели и стараться цеплять очки, кто бы с кем ни играл», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

После 23 матчей РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит» с 47 очками. На втором месте расположился «Краснодар» с 43 очками. «Динамо» занимает третье место, набрав 38 очков. На четвёртой строчке расположился ЦСКА, заработавший 37 очков.