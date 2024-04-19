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Стало известно, при каком условии новый контракт Нагельсмана может быть завершён досрочно

Стало известно, при каком условии новый контракт Нагельсмана может быть завершён досрочно
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Новый контракт главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана, продлённый до лета 2026 года, может быть досрочно расторгнут в случае, если немецкая национальная команда не выйдет в плей-офф чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает журналист Bild Тоби Альтшеффль.

По информации источника, если трудовое соглашение Нагельсмана будет досрочно завершено в таком порядке, то Немецкий футбольный союз не будет выплачивать ему заработную плату до конца срока действия контракта. Подчёркивается, что немецкий специалист не стал возражать против данного пункта, поскольку уверен в успехе сборной Германии.

Этим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы по футболу. Подопечные Юлиана Нагельсмана начнут свой путь на турнире с группы A. Соперниками немецкой команды станут сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля.

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