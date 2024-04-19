Ташуев прокомментировал поражение «Факела» от «Краснодара» в 25-м туре РПЛ

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча между командами состоялась сегодня, 19 апреля. Она прошла в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра закончилась победой южан со счётом 2:0.

«Мы прекрасно понимаем силу «Краснодара» и прекрасно понимаем наши проблемы. В частности, травмы ребят и болезни. Во втором тайме сами себе два гола организовали. К сожалению. Такие ошибки на этом уровне наказываются. Мы призывали ребят быть более надёжными, но нас наказали», – сказал Ташуев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, благодаря победе над воронежским клубом «Краснодар» сумел заработать 46 очков. Подопечные Мурада Мусаева по-прежнему занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Факел» же остался на 11-й строчке. В активе команды Сергея Ташуева 26 очков.