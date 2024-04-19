Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пресс-служба «Факела» обратилась к болельщикам после третьего поражения подряд в РПЛ

Пресс-служба «Факела» обратилась к болельщикам после третьего поражения подряд в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба воронежского «Факела» поблагодарила болельщиков после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

«Спасибо всем, кто сегодня болел на стадионе и перед экранами телевизоров. Чемпионат ещё продолжается, вся борьба впереди. Пока едины — мы непобедимы!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Факелом» прошла сегодня, 19 апреля 2024 года. Встреча была проведена в Краснодаре. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, южане сумели набрать 46 очков. Что касается воронежского клуба, который потерпел третье поражение подряд в чемпионате, то он остался на 11-й строчке. Коллектив Сергея Ташуева имеет на своём счету 26 очков.

Материалы по теме
«Краснодар» приблизился к «Зениту»! Второй гол — чистейший «привоз» игрока «Факела»
Видео
«Краснодар» приблизился к «Зениту»! Второй гол — чистейший «привоз» игрока «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android