Пресс-служба «Факела» обратилась к болельщикам после третьего поражения подряд в РПЛ

Пресс-служба воронежского «Факела» поблагодарила болельщиков после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

«Спасибо всем, кто сегодня болел на стадионе и перед экранами телевизоров. Чемпионат ещё продолжается, вся борьба впереди. Пока едины — мы непобедимы!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, игра 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Факелом» прошла сегодня, 19 апреля 2024 года. Встреча была проведена в Краснодаре. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу со счётом 2:0. Таким образом, южане сумели набрать 46 очков. Что касается воронежского клуба, который потерпел третье поражение подряд в чемпионате, то он остался на 11-й строчке. Коллектив Сергея Ташуева имеет на своём счету 26 очков.