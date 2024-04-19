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«Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» в 30-м туре Бундеслиги и закрепился в еврокубковой зоне

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Айнтрахт» и «Аугсбург». Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте. В качестве главного арбитра встречи выступил Мартин Петерзен. «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» со счётом 3:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Рубен Варгас. На 55-й минуте нападающий «Айнтрахта» Фарес Шаиби сравнял счёт. На 61-й минуте форвард хозяев Уго Экитике вывел свою команду вперёд. На 90+6-й минуте нападающий Омар Мармуш забил третий гол хозяев в матче.

После 30 туров чемпионата Германии «Айнтрахт» набрал 45 очков и занимает шестое место. После аналогичного количества матчей в Бундеслиге «Аугсбург» заработал 39 очков и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 13-м туре немецкого чемпионата. В той игре «Аугсбург» выиграл у «Айнтрахта» со счётом 2:1.